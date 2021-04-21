Новый фильм Пола Томаса Андерсона с Брэдли Купером и Бенни Сафди выйдет в конце года

Премьера нового фильма американского режиссера Пола Томаса Андерсона состоится в конце года. Об этом сообщает The Film Stage.

Картина с рабочим названием «Soggy Bottom», предположительно, должна выйти 25 декабря. В проекте сыграет сын Филипа Сеймура Хоффмана Купер. Вместе с ним роли исполнят Бенни Сафди, Брэдли Купер, Нейт Манн, Мэри Элизабет Эллис и участница группы Haim Алана Хаим.

Лента расскажет о взрослении молодого актера в 1970-е. По данным издания, в фильме будет использоваться структура «Магнолии» с несколькими пересекающимися историями. По атмосфере он будет напоминать «Ночи в стиле буги».

Андерсон сам выступит продюсером и автором сценария. Съемки начались осенью прошлого года. Изначально они были запланированы на весну или лето, но их пришлось отложить из‑за пандемии.