Дэйв Шаппелл, Ясин Бей и Талиб Квели запустят совместный подкаст

Комик Дэйв Шаппелл вместе с рэперами Талибом Квели и Ясином Беем (ранее известный как Мос Деф) запустит подкаст «The Midnight Miracle». Об этом сообщает Pitchfork.

Трио уже подготовило материал на основе «100 часов записанного контента». Ведущие приглашали «гостей из числа самых влиятельных культурных деятелей страны». Вместе они обсуждали свою работу и личную жизнь. В подкасте будет звучать музыка Чарли Паркера, Диззи Гиллеспи, Телониуса Монка и D’Angelo.

Судя по геотегу в инстаграме проекта, шоу записывалось в городе Йеллоу-Спрингс штата Огайо. Там Шаппелл живет со своей семьей.