Посещение театра повышает уровень эмпатии и побуждает заниматься благотворительностью

Просмотр театральных постановок помогает людям стать более эмпатичными и начать заботиться о других. Об этом сообщили ученые Стив Ратье, Леор Хакел и Джамиль Заки в своем исследовании, опубликованном на Science Direct.

Они выяснили, что посещение театра меняет социальные и политические убеждения людей, а также вызывает у них желание заниматься благотворительностью — причем не только той, что связана с тематикой увиденных пьес.

Участники эксперимента посмотрели три спектакля: «Скелетную команду» о рабочих с завода в Детройте, ЛГБТ-драму «Волчья игра» и спектакль «Пот» о проблемах пролетариев. До и после представлений они заполняли опросники психологов.

Тесты показали, что после просмотра постановок зрители испытывали больше сочувствия к людям из тех социальных групп, которые были представлены на сцене. Это доказывает, что искусство способно менять мировоззрение человека.