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Уральская биеннале запустила open call для авторов. Организаторы ищут тексты о мире и городах

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:16

Уральская индустриальная биеннале современного искусства запустила open call для авторов. Им предлагают прислать тексты о мобильности, ее отсутствии и современном городском пространстве.

По словам организаторов, они будут рады сочинениям, «укорененным в теории, богатым на социологические интуиции». Они предположительно должны быть связаны с темой биеннале «Время обнимать и уклоняться от объятий».

«Это можно назвать зыбким термином theory fiction, но лучше не называть никак. Мы ищем тексты, вписанные в мир: утопические, фантастические, прозаические, пенящиеся пластиком, идущие горлом», — написали в описании условий open call.

Авторам предлагают несколько тем:
— мобильность в условиях пандемийной «заморозки», когда без бюрократических проволочек иногда можно пересечь лишь границы личного пространства;
— доступ к благам и исключение;
— сложные ритуалы, которые позволяют не видеть неугодных, игнорировать неинтересных и отказываться от ответственности;
— паника, которая электризует горожан, отключенных от привычных сетей мобильности;
— то, как меняющиеся, накладывающиеся друг на друга нормы и привычки (до)ковидного города формируют пространство возможностей.

Подать заявку на конкурс можно до 15 мая. В течение месяца после этого эксперты сформируют лонг-лист текстов, еще через месяц жюри назовет имена восьми финалистов — их тексты будут опубликованы в антологии. Победители получат гонорар за участие в сборнике.

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