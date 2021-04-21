Уральская биеннале запустила open call для авторов. Организаторы ищут тексты о мире и городах

Уральская индустриальная биеннале современного искусства запустила open call для авторов. Им предлагают прислать тексты о мобильности, ее отсутствии и современном городском пространстве.

По словам организаторов, они будут рады сочинениям, «укорененным в теории, богатым на социологические интуиции». Они предположительно должны быть связаны с темой биеннале «Время обнимать и уклоняться от объятий».

«Это можно назвать зыбким термином theory fiction, но лучше не называть никак. Мы ищем тексты, вписанные в мир: утопические, фантастические, прозаические, пенящиеся пластиком, идущие горлом», — написали в описании условий open call.

Авторам предлагают несколько тем:

— мобильность в условиях пандемийной «заморозки», когда без бюрократических проволочек иногда можно пересечь лишь границы личного пространства;

— доступ к благам и исключение;

— сложные ритуалы, которые позволяют не видеть неугодных, игнорировать неинтересных и отказываться от ответственности;

— паника, которая электризует горожан, отключенных от привычных сетей мобильности;

— то, как меняющиеся, накладывающиеся друг на друга нормы и привычки (до)ковидного города формируют пространство возможностей.

Подать заявку на конкурс можно до 15 мая. В течение месяца после этого эксперты сформируют лонг-лист текстов, еще через месяц жюри назовет имена восьми финалистов — их тексты будут опубликованы в антологии. Победители получат гонорар за участие в сборнике.