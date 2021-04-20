Пользователям WhatsApp предлагают кликнуть по ссылке и установить розовую тему. Это мошенники!

В мессенджере WhatsApp появился новый способ мошенничества, стремительно распространяющийся в групповых чатах пользователей. Он предлагает изменить цвет приложения и крадет данные аккаунта, пишет PhoneArena.
В групповой чат пользователей приходит сообщение, замаскированное под официальное обновление мессенджера. В нем злоумышленники предлагают нажать на ссылку и переключить стандартный зеленый цвет иконки и интерфейса WhatsApp на разовый. После того, как юзер перешел по поддельной ссылке, на его смартфон устанавливается копия приложения, требующая данные учетной записи.
Эксперт по безопасности написал инструкцию, как сохранить свой аккаунт. Во-первых, немедленно удалить «розовый» WhatsApp. После этого выйти из учетной записи на всех устройствах, очистить хранилище браузера, проверить, каким приложениям разрешен доступ к телефону, и запретить работать тем приложениям, которые вызывают подозрение.
Это не первая уязвимость в WhatsApp, которой пользуются хакеры для кражи данных. В начале апреля пользователи начали получать ложные сообщения от семьи или друзей с целью взлома аккаунта. Человек получал SMS с кодом и ссылкой, а затем сообщение от знакомого человека.