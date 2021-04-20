Пользователям WhatsApp предлагают кликнуть по ссылке и установить розовую тему. Это мошенники!

В групповой чат пользователей приходит сообщение, замаскированное под официальное обновление мессенджера. В нем злоумышленники предлагают нажать на ссылку и переключить стандартный зеленый цвет иконки и интерфейса WhatsApp на разовый. После того, как юзер перешел по поддельной ссылке, на его смартфон устанавливается копия приложения, требующая данные учетной записи.

В мессенджере WhatsApp появился новый способ мошенничества, стремительно распространяющийся в групповых чатах пользователей. Он предлагает изменить цвет приложения и крадет данные аккаунта, пишет PhoneArena.

Эксперт по безопасности написал инструкцию, как сохранить свой аккаунт. Во-первых, немедленно удалить «розовый» WhatsApp. После этого выйти из учетной записи на всех устройствах, очистить хранилище браузера, проверить, каким приложениям разрешен доступ к телефону, и запретить работать тем приложениям, которые вызывают подозрение.

Это не первая уязвимость в WhatsApp, которой пользуются хакеры для кражи данных. В начале апреля пользователи начали получать ложные сообщения от семьи или друзей с целью взлома аккаунта. Человек получал SMS с кодом и ссылкой, а затем сообщение от знакомого человека.