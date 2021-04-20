Обвинения «АСТ» в плагиате, новый альбом Снуп Догга и другие новости дня

В МИДе пообещали, что Россия скоро возобновит авиасообщение с Египтом. Улететь можно будет чартерным рейсом и, вероятно, только в курортные города.

Москва обеспечит скидки в магазинах и аптеках для сделавших прививку пожилых людей. Собянин назвал это программой стимулирования вакцинации.

За последние сутки в России выявили 8164 случая коронавируса. Вылечился 9631 человек, умерли — 379.

Преподавателя ВШЭ Алексея Ракова арестовали по делу о педофилии. Его обвиняют в совращении двух малолетних детей, с которыми он переписывался в 2013 году.

Активистка Дарья Серенко пожаловалась на «АСТ» за плагиат: они без согласования использовали оформление ее книги. В издательстве заявили, что проведут работу над ошибками.

Популярность Clubhouse в марте упала на 72%. Если в феврале у приложения было 9,5 млн скачиваний, то в марте — только 2,7.

Настя Ивлеева выпустит чипсы «Изи-пизи» и энергетик «Чича-бум». Запуском и развитием брендов займется уже зарегистрированная ООО «Коленки пчелы».

Леван Горозия встретился с владельцами Black Star и вернул себе псевдоним L’One. Но он не уточнил, за кем остались права на его старые песни.

Пользователи стали копаться в старых твитах Лю Сыму, который снялся в образе Шан-Чи, и нашли несколько, на их взгляд, спорных. Теперь они хотят отменить актера, хотя многие уверены — в его старых постах нет ничего предосудительного.

Первый байопик про Павла Дурова выйдет 24 апреля на новом стрим-сервисе от МТС. В картине расскажут о фактах из жизни бизнесмена, которые раньше он не раскрывал.

Спустя 30 лет Майкл Китон вернется к образу Бэтмена во «Флэше». Партнером актера по проекту станет Эзра Миллер.

Скорсезе прилетел в Оклахому, чтобы начать съемки «Убийц цветочной луны». В фильме появятся Ди Каприо, Де Ниро и Племонс.

«Иноекино» выпустит в российский прокат 4K-версию «Таксиста» к 45-летию фильма. Отреставрированную ленту можно будет увидеть с 24 июля.

У Снуп Догга вышел новый альбом «From Tha Streets 2 Tha Suites». На нем — фиты с Kokane, Mozzy и J Black, а всего на пластинке 10 треков.

24 апреля в баре «Стрелка» пройдет ужин-дискуссия на тему городских героев — зачем они нужны и что они делают. В нем примут участие главред «Афиши Daily» Трифон Бебутов и актер Никита Кукушкин.

25 апреля в Adrenaline Stadium «Каста» споет любимые хиты и презентует новый альбом — «Чернила осьминога». После этого коллектив отправится в Петербург.