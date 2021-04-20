Apple анонсировала подписку на подкасты. И представила обновленное приложение Apple Podcasts

Apple на презентации 20 апреля анонсировала подписку на подкасты. По словам гендиректора компании Тима Кука, она начнет действовать с мая этого года.

По данным Techcrunch, подписка даст пользователям «дополнительные преимущества». Среди них — прослушивание подкастов без рекламы, ранний доступ к эпизодам, а также возможность поддерживать любимых авторов. Опция запустится в 176 странах и станет частью обновленного приложения Apple Podcasts.

В рамках обновления Apple также поработала над страницами шоу и эпизодов, сделав их более удобными для пользователей. Кроме того, у всех подкастов появятся обложки и превью, а также каналы.

О том, что Apple планирует запустить подписку на подкасты, источники The Information сообщили в январе. Приложение Apple Podcasts установлено по умолчанию на всех устройствах на базе iOS, но до сих пор компания не пыталась заработать на этом.

На презентации Apple также представила трекер AirTag, который поможет найти потерянные вещи, новый компьютер iMac и iPad Pro, оснащенный процессором M1.