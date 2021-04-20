В продажу поступит новый компьютер iMac. Он будет доступен в нескольких цветах

На презентации Apple показали новый компьютера iMac. Его выпустят в нескольких цветах, например, синем, белом, фиолетовом, красном, оранжевом и желтом.

Устройство будет значительно тоньше предыдущих версий и сможет работать практически бесшумно. 24-дюймовый дисплей монитора обеспечит пользователей более совершенным изображением и точной передачей цветов, которая будет корректироваться в зависимости от освещения.

По словам разработчиков, новый iMac будет оснащен лучшей веб-камерой — она позволит в том числе записывать аудио без посторонних шумов. Кроме того, компьютер обладает шестью встроенными аудиоколонками, которые в Apple называют «лучшей из всех аудиосистем».

Технологии машинного обучения будут работать в три раза быстрее, чем раньше. Это повлияет в частности на работу видеоредактора. Компьютер будет связан с iPhone: пользователи смогут начать печатать текст на смартфоне — и закончить уже на iMac без дополнительных усилий.