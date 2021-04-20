Черногория снимет все ограничения для туристов из России. Не понадобится даже ПЦР-тест!

Черногория отменит все ограничения на посещение страны для граждан четырех государств, в том числе России. Об этом в твиттере сообщил глава Минфина страны Милойко Спаич.

«Рады сообщить вам, что для посещения Черногории в туристический сезон 2021, для граждан Российской Федерации, Республики Беларусь, Украины и Северной Македонии будут сняты все ограничительные меры», — написал он.

По словам министра, приезжающим даже не придется сдавать тест на коронавирус. С какого числа отменяются ограничения, Спаич не уточнил.

Раньше россиянам для въезда в Черногорию нужно было предъявить отрицательный тест на COVID-19, документ о вакцинации от коронавируса или справку о наличии антител. Власти страны планировали открыть туристический сезон до начала лета.

В начале апреля Черногория продлила безвизовый период в 90 дней для россиян до конца октября 2021 года.