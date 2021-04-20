В Москве 21 апреля с самого утра перекроют основные улицы и площади, прилегающие к Кремлю

Утром 21 апреля в Москве перекроют все основные улицы и площади, прилегающие к Кремлю, в том числе Манежную. Об этом сообщили «Открытые медиа» со ссылкой на источники в мэрии Москвы и президентской администрации.

Официальным основанием для перекрытия собеседники издания называют не акции в поддержку Алексея Навального, а обеспечение мер безопасности в связи с оглашением послания Владимира Путина Федеральному собранию. Оно начнется ровно в полдень.

В полиции и Росгвардии сообщили «ОМ», что правоохранительные органы будут придерживаться в этот день той же тактики, что и во время зимних протестов. В частности, на улицы Москвы выйдут усиленные патрули обоих ведомств, а в отделения полиции дополнительно вызовут на дежурства следователей и дознавателей.

Ранее Генпрокуратура России и МВД предостерегли от участия в митингах в поддержку Навального и предупредили об административной ответственности за участие в несогласованных акциях.

Алексей Навальный отбывает срок в исправительной колонии № 2 в Покрове. 31 марта он объявил голодовку, потребовав пустить к нему приглашенного врача и выдать лекарства. В этот же день ФСИН заявила, что оппозиционеру в колонии оказывают всю необходимую медпомощь, а его состояние стабильное. 17 апреля глава профсоюза «Альянс врачей»* Анастасия Васильева опубликовала копию биохимического анализа его крови, заявив, что есть вероятность остановки сердца Навального.

* По решению Минюста «Альянс врачей» признан в России НКО, выполняющей функцию иноагента.