перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Apple анонсировала подписку на подкасты. И представила обновленное приложение Apple Podcasts 21:18
Обвинения «АСТ» в плагиате, новый альбом Снуп Догга и другие новости дня 21:03 Дайджест
Apple выпустила iPad Pro с процессором M1 20:54
В продажу поступит новый компьютер iMac. Он будет доступен в нескольких цветах 20:35
Alexandr Bormotin/Unsplash Черногория снимет все ограничения для туристов из России. Не понадобится даже ПЦР-тест!
Черногория снимет все ограничения для туристов из России. Не понадобится даже ПЦР-тест! 20:32
Apple представила AirTag — трекер, который поможет найти потерянные ключи или другие вещи 20:16
Нейросеть проиллюстрировала традиционные песни моряков. Получилось жутко! 20:01
В Москве 21 апреля с самого утра перекроют основные улицы и площади, прилегающие к Кремлю 19:49
У Снуп Догга вышел новый альбом «From Tha Streets 2 Tha Suites» 19:28
Исследование: просмотр собственных фотографий приносит людям удовольствие 19:22
Jeff Sandquist/Flickr Вин Дизель снимется в экранизации настольной игры с двумя роботами-боксерами
Вин Дизель снимется в экранизации настольной игры с двумя роботами-боксерами 19:01
В баре «Стрелка» пройдет ужин-дискуссия. В нем примут участие Трифон Бебутов и Никита Кукушкин 18:43
Энджел Олсен выпустила оркестровую композицию. Это новая версия песни «Alive and Dying» 18:26
Опрос: 40% россиян считают замедление Twitter цензурой, столько же — борьбой с экстремизмом 18:24
Ложь и предательство: пользователи рассказали, когда их друзья вели себя совсем не по-дружески 17:53
Мэрия Москвы обеспечит скидки в магазинах и аптеках для пожилых людей, прошедших вакцинацию 17:48
Hisu lee/Unsplash Тайванец четыре раза женился и трижды развелся за 37 дней. Так он выбивал себе оплачиваемый отпуск
Тайванец четыре раза женился и трижды развелся за 37 дней. Так он выбивал себе оплачиваемый отпуск 17:40
«Бэтмен против Супермена» Зака Снайдера мог называться «Son of Sun and Knight of Night» 17:28
Reddit запустит чаты для общения голосом 16:46
Скорсезе приступил к съемкам фильма «Убийцы цветочной луны» с Ди Каприо, Де Ниро и Племонсом 16:41
Отключить рекламу

Нейросеть проиллюстрировала традиционные песни моряков. Получилось жутко!

Семён Гудошников
Сегодня в 20:01

Исследовательница машинного обучения и искусственного интеллекта Джанель Шейн использовала нейросеть, чтобы проиллюстрировать песни жанра шанти — традиционные напевы британских моряков. Для этого она применила программу медиахудожника Вадима Эпштейна, обученную на большом количестве картинок из сети, сопровожденных текстовым описанием.

Алгоритм анализирует каждую строчку песни по отдельности. Он пытается создать изображения, которые в интернете образца 2021 года были бы с ней связаны. Часто результат получается неожиданным.

Например, вот так нейросеть проиллюстрировала традиционную «Ten Thousand Miles Away» в исполнении Стивена Уэра.

Нейросеть несколько раз пыталась визуализировать строчку «Я больше не останусь на английском берегу». На выходе получались изображения волн, рядов коттеджей, профсоюзов, кораблей, задумчивых фигур на берегу моря, парней со стрижками участников The Beatles и толпы солдат в красных мундирах.

Строчку, в которой фигурируют «мальчики-хулиганы», программа проиллюстрировала подростками с дерзкими стрижками, одетыми в форму частных школ. Шейн предполагает, что это связано с современным пониманием слова «хулиган».

А вот как алгоритм визуализировал дум-метал-версию песни «Barrett’s Privateers». Чтобы атмосфера получилась соответствующая, исследовательница прибавляла «+ тьма» в конце каждой строчки.

Подробности по теме
Адские гончие и марш грибов: нейросеть придумала идеальные заголовки для 2020 года
Адские гончие и марш грибов: нейросеть придумала идеальные заголовки для 2020 года

Следующее видео создано на основе записи «Barrett’s Privateers», спетой а капелла. Сперва Шейн загрузила песню в программу по распознаванию текста из звука. Результат получился весьма неточным, программе не удалось правильно распознать почти ни одну из строчек. Например, вместо «Как бы я хотел сейчас оказаться в Шербруке» получилось «Однако тень сейчас должна сломаться». Единственная строчка, с которой алгоритму почти всегда удавалось справиться, — это «Черт побери их всех».

Тем не менее получившиеся слова исследовательница «скормила» нейросети. Получилось еще более психоделично и бессвязно, чем в прошлых примерах.

Подробности по теме
«Съешь банан во рту»: нейросеть создала первоапрельские шутки, которыми можно разыграть самого себя
«Съешь банан во рту»: нейросеть создала первоапрельские шутки, которыми можно разыграть самого себя
События недели на afisha.ru
исторический
Чернобыль
Чернобыльская катастрофа глазами Данилы Козловского
классика
Гендель. Телеман. Вивальди
Аутентичный оркестр с восходящей оперной звездой
трагикомедия
Отец
Очередной душераздирающий перформанс Энтони Хопкинса
рок
Green Day
Главные панк-рокеры с MTV снова в России
комедия
Вишневый сад. Комедия
Юрий Муравицкий переосмысляет Чехова в духе современной эстрады
боевик
Мортал Комбат
Джеймс Ван перезапускает культовую франшизу легендарного файтинга
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить