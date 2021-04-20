Нейросеть проиллюстрировала традиционные песни моряков. Получилось жутко!

Исследовательница машинного обучения и искусственного интеллекта Джанель Шейн использовала нейросеть, чтобы проиллюстрировать песни жанра шанти — традиционные напевы британских моряков. Для этого она применила программу медиахудожника Вадима Эпштейна, обученную на большом количестве картинок из сети, сопровожденных текстовым описанием.

Алгоритм анализирует каждую строчку песни по отдельности. Он пытается создать изображения, которые в интернете образца 2021 года были бы с ней связаны. Часто результат получается неожиданным.

Например, вот так нейросеть проиллюстрировала традиционную «Ten Thousand Miles Away» в исполнении Стивена Уэра.