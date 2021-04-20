В баре «Стрелка» пройдет ужин-дискуссия. В нем примут участие Трифон Бебутов и Никита Кукушкин

В московском баре «Стрелка» 24 апреля пройдет ужин-дискуссия. В нем примет участие команда «Афиши Daily», создатели приложения «Помощь» Никита Кукушкин и Маша Вдовина, а также сооснователь «Ровесника» Саша Мартынов.

Темой обсуждения станут городские герои — люди, которые помогают другим, развивают город и делают жизнь в нем лучше. Главный редактор «Афиши Daily» Трифон Бебутов поговорит о том, зачем вообще нужны городские герои и что они делают.

Актер Никита Кукушкин вместе с маркетинг-директором «Помощи» Машей Вдовиной расскажут, как объединить горожан, заботиться о пожилых людях и сделать помощь другому человеку повседневной нормой.

Затем Саша Мартынов поделится опытом открытия городских пространств. Он объяснит, как сделать каждого гостя заведения полноценным членом комьюнити и почему это важно для молодого поколения.

На ужине «Афиша Daily» начнет работать над исследованием о городских героях. Поучаствовать в нем можно и вне мероприятия — информация об этом будет в сторис издания в инстаграм-аккаунте.

За гастрономическую программу события отвечает шеф-повар Никита Мальцев и гастрономический лейбл Food Rec. В меню — хумус с фисташками, зеленый салат с маковым соусом, куриный кебаб с пюре из баклажанов и мятным чатни.

На десерт у гостей вечера будут кунжутные печенья с йогуртовым дипом. Кроме того, для участников дискуссии приготовят коктейли, за них будет ответственна команда бара «Голова». Стоимость ужина составит 2000 рублей. Купить билет можно здесь.