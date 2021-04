Энджел Олсен выпустила оркестровую композицию. Это новая версия песни «Alive and Dying»

Американская певица Энджел Олсен представила композицию, записанную с оркестром. Это новая версия песни «Alive and Dying (Waving, Smiling)», которую можно послушать на популярных стриминговых сервисах.

Оригинальная версия трека под названием «Waving, Smiling» появилась на прошлогоднем альбоме артистки «Whole New Mess». Оркестровая композиция станет частью сборника «Song of the Lark and Other Far Memories», выход которого намечен на 7 мая.