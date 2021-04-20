Энджел Олсен выпустила оркестровую композицию. Это новая версия песни «Alive and Dying»

Оригинальная версия трека под названием «Waving, Smiling» появилась на прошлогоднем альбоме артистки «Whole New Mess» . Оркестровая композиция станет частью сборника «Song of the Lark and Other Far Memories» , выход которого намечен на 7 мая.

Американская певица Энджел Олсен представила композицию, записанную с оркестром. Это новая версия песни «Alive and Dying (Waving, Smiling)», которую можно послушать на популярных стриминговых сервисах.

«Эта песня посвящена тому, как закрываю пройденные главы и учусь отпускать вещи, которые я не могу понять», — цитирует Pitchfork комментарий артистки.

На прошлой неделе Энджел Олсен совершила каминг-аут. Она рассказала в инстаграме, что состоит в отношениях с девушкой. Партнерша Олсен — Адель Тибодо, сценаристка, которая числится среди авторов сериала HBO «Кайф с доставкой».