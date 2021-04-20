У Снуп Догга вышел новый альбом «From Tha Streets 2 Tha Suites»

Американский рэпер Снуп Догг выпустил новый альбом «From Tha Streets 2 Tha Suites». Послушать его можно на большинстве стриминговых сервисов.
На пластинку попали 10 треков, в том числе фиты с Kokane, Mozzy и J Black. Все они звучат в стиле джи-фанк, который получил огромную популярность в хип-хопе в 1990-х годах. Именно он в то время принес широкую известность Снуп Доггу.
Релиз вышел 20 апреля (в США обозначается как 4/20) — в день, когда весь мир отмечает неофициальный праздник любителей каннабиса.
Предыдущий альбом рэпера — «I Wanna Thank Me» — вышел в 2019 году. На нем тогда засветились Chris Brown, YG, Slim Jxmmi из Rae Sremmurd, Nate Dogg, Slick Rick и Wiz Khalifa.
Ранее стало известно, что Снуп Догг присоединился к актерскому составу «Дневной смены» от Netflix. Это будет комедийный триллер про вампиров.