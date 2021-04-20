У Снуп Догга вышел новый альбом «From Tha Streets 2 Tha Suites»

Американский рэпер Снуп Догг выпустил новый альбом «From Tha Streets 2 Tha Suites». Послушать его можно на большинстве стриминговых сервисов.

На пластинку попали 10 треков, в том числе фиты с Kokane, Mozzy и J Black. Все они звучат в стиле джи-фанк, который получил огромную популярность в хип-хопе в 1990-х годах. Именно он в то время принес широкую известность Снуп Доггу.

Релиз вышел 20 апреля (в США обозначается как 4/20) — в день, когда весь мир отмечает неофициальный праздник любителей каннабиса.