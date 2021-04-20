Вин Дизель снимется в экранизации настольной игры с двумя роботами-боксерами

Актер Вин Дизель присоединился к касту боевика по мотивам классической настольной игры «Rock 'Em Sock 'Em». Производством фильма займется студия Univeral, сообщает Deadline.

Райан Ингл («Рэмпейдж») написал сценарий фильма, который расскажет о необычной дружбе отца и сына с продвинутым боевым роботом. Другие подробности сюжета и дата премьеры пока неизвестны. Дизель и его компания One Race Films выступят продюсерами ленты.

Фильм по настолке «Rock 'Em Sock 'Em» — это новый проект компании игрушек Mattel. Марго Робби должна сыграть главную роль в предстоящем фильме про Барби, а рэпер Lil Yachty появится в экранизации карточной игры «Уно». В планах у компании снять историю Паровозика Томаса.

Игра «Rock 'Em Sock 'Em» начала продаваться в США в 1966 году и стала культовой. В комплекте два робота красного и синего цвета — Red Rocker и Blue Bomber, которыми два игрока сражаются на настольном ринге, пока один не отправит другого в нокаут.