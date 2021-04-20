Мэрия Москвы обеспечит скидки в магазинах и аптеках для пожилых людей, прошедших вакцинацию

Власти Москвы запустят программу стимулирования вакцинации пожилых людей. Горожане старше 60 лет, сделавшие прививки, смогут получить скидки в аптеках и магазинах. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, с таким предложением выступила Московская торгово-промышленная палата (МТПП). Собянин считает, что мэрия Москвы также могла бы добавить финансовую поддержку.

«Думаю, что программа поощрений не должна ограничиваться торговыми скидками. Москвичи старшего поколения, сделавшие прививку, могли бы получать целевую поддержку на покупку товаров и услуг повседневного спроса», — написал мэр.

Собянин отметил, что деньги для финансового стимулирования вакцинации могут пожертвовать представители «социально ответственного бизнеса», такие как МТПП. Правительство Москвы, как обещает мэр, «обеспечит всю необходимую организационную поддержку».