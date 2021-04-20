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Тайванец четыре раза женился и трижды развелся за 37 дней. Так он выбивал себе оплачиваемый отпуск

Константин Зорниченко
Сегодня в 17:40

Житель Тайваня за 37 дней четыре раза женился и трижды развелся, чтобы получать оплачиваемый отгул. Об этом сообщает Times Now News.

Гражданам страны положен восьмидневный оплачиваемый отпуск в случае свадьбы. Этой нормой решил воспользоваться работник банка и четыре раза заключил брак с одной и той же девушкой. Между свадьбами он трижды развелся с ней. Первый брак, заключенный в апреле прошлого года, продлился восемь суток, и на следующий день после развода они снова женились. Каждый раз мужчина требовал на работе отгул.

Позже работодатель раскусил схему сотрудника и решил отказать ему. Тогда тайванец подал жалобу в надзорные органы, обвинив банк в нарушении трудового законодательства.

Трудовые бюро города Тайбэя признали право жениха на отпуск. Обе организации отметили, что действия мужчины подозрительны, но ему удалось «найти причудливую лазейку в национальном законодательстве о труде».

Попытки банка отказать работнику расценили как нарушение кодекса и назначили фирме штраф в 20 тыс. тайваньских долларов (около 53 тыс. рублей).

В этом месяце LinkedIn отправила всех своих сотрудников в оплачиваемый недельный отпуск, чтобы не допустить среди них выгорания. На рабочих местах остались только ключевые сотрудники компании, у которых будет возможность запланировать отдых на другие даты. Сейчас в LinkedIn трудятся 15 900 человек. Глава отдела персонала Теуила Хэнсон отметила, что из‑за пандемии прошлым летом сотрудникам пришлось особенно тяжело, поэтому им нужно отдохнуть.

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