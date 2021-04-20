«Бэтмен против Супермена» Зака Снайдера мог называться «Son of Sun and Knight of Night»

Во время интервью для Justice Con Зак Снайдер вспомнил, что очень долго выбирал название для своего фильма «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости». Он хотел добавить поэтичности, а студия Warner Bros. настаивала на обратном.
По словам режиссера «Batman v Superman: Dawn of Justice» был единственным вариантом, который понравился кинокомпании. В итоге на этом названии киноделы и остановились. «Даже „v“ вместо „versus“ привело к безумным переговорам», — отмечает Снайдер.
Постановщик предлагал назвать картину «Son of Sun and Knight of Night» («Сын солнца и рыцарь ночи»). Руководство Warner Bros. было категорически против. Снайдер вспоминает: «Я в шутку спросил, не на суде ли я».
Сценарист Крис Террио отметил, что среди вариантов названия была «Лига справедливости», но со своим подзаголовком. Так создатели показали бы начало масштабной истории.
В 2016 году после окончания съемок «Лиги справедливости» Зак Снайдер не смог участвовать в постпродакшене картины. Тогда режиссерское место занял постановщик «Мстителей» Джосс Уидон, который завершил проект. Поклонники вселенной DC отметили, что стили постановщиков различаются и работа Снайдера должна была быть мрачнее. В итоге фильм, появившийся на экранах в 2017 году, вызвал смешанную реакцию и зрителей, и критиков.
Снайдер решил перевыпустить фильм по уже отснятым материалам. 18 марта на HBO Max состоялась премьера режиссерской версии «Лиги справедливости» Зака Снайдера. Картина длится четыре часа и состоит из шести глав. Они называются «Не рассчитывай на это, Бэтмен», «Эпоха героев», «Любимая мать, любимый сын», «Машина перемен», «Вся королевская рать» и «Что‑то мрачнее». HBO Max представил мини-фильм о съемках.