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«Бэтмен против Супермена» Зака Снайдера мог называться «Son of Sun and Knight of Night»

Семён Гудошников
Сегодня в 17:28

Во время интервью для Justice Con Зак Снайдер вспомнил, что очень долго выбирал название для своего фильма «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости». Он хотел добавить поэтичности, а студия Warner Bros. настаивала на обратном.

По словам режиссера «Batman v Superman: Dawn of Justice» был единственным вариантом, который понравился кинокомпании. В итоге на этом названии киноделы и остановились. «Даже „v“ вместо „versus“ привело к безумным переговорам», — отмечает Снайдер.

Постановщик предлагал назвать картину «Son of Sun and Knight of Night» («Сын солнца и рыцарь ночи»). Руководство Warner Bros. было категорически против. Снайдер вспоминает: «Я в шутку спросил, не на суде ли я».

Сценарист Крис Террио отметил, что среди вариантов названия была «Лига справедливости», но со своим подзаголовком. Так создатели показали бы начало масштабной истории.

В 2016 году после окончания съемок «Лиги справедливости» Зак Снайдер не смог участвовать в постпродакшене картины. Тогда режиссерское место занял постановщик «Мстителей» Джосс Уидон, который завершил проект. Поклонники вселенной DC отметили, что стили постановщиков различаются и работа Снайдера должна была быть мрачнее. В итоге фильм, появившийся на экранах в 2017 году, вызвал смешанную реакцию и зрителей, и критиков.

Снайдер решил перевыпустить фильм по уже отснятым материалам. 18 марта на HBO Max состоялась премьера режиссерской версии «Лиги справедливости» Зака Снайдера. Картина длится четыре часа и состоит из шести глав. Они называются «Не рассчитывай на это, Бэтмен», «Эпоха героев», «Любимая мать, любимый сын», «Машина перемен», «Вся королевская рать» и «Что‑то мрачнее». HBO Max представил мини-фильм о съемках.

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