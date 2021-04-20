Опрос: 40% россиян считают замедление Twitter цензурой, столько же — борьбой с экстремизмом

40% россиян уверены, что действия властей по отношению к Twitter — это борьба с экстремизмом. 37% назвали это цензурой, следует из опроса «Левада-центра»*.

42% в возрастной категории 55 лет и старше считают, что санкции Роскомнадзора в отношении Twitter направлены на борьбу с экстремизмом. 55% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет подобные меры охарактеризовали ограничением свободы слова. В остальных поколениях мнения разделились примерно поровну.

Слова опрошенных также зависят от способа потребления информации. Почти половина (47%) телезрителей уверена, что это борьба с экстремизмом. 44% читателей интернет-изданий полагают, что это цензура. В соцсетях с этим согласны 48%, а в телеграм-каналах — 66%.

Про ситуацию с РКН и Twitter больше всего знает молодежь (54%), при этом 26% знают о ней хорошо. Доля тех, кто впервые слышит об этом, практически не различается по разным возрастным группам и составляет почти половину опрошенных. Лишь 12% людей за 55 лет могут рассказать, в чем заключается суть конфликта.

10 марта Роскомнадзор начал замедлять скорость доступа к Twitter, потому что соцсеть не удалила с 2017 года 3168 материалов с противоправной информацией.

16 марта стало известно, что Роскомнадзор намерен заблокировать Twitter через месяц, если соцсеть не удалит запрещенную информацию. Замглавы ведомства Вадим Субботин отметил, что соцсеть избежит бана, если пойдет на контакт по вопросу удаления контента. После этого администрация соцсети удалила треть запрещенного контента, но в РКН заявили, что «темпы удаления остаются неудовлетворительными».

2 апреля суд в Москве вынес три административных штрафа компании на общую сумму 8,9 млн рублей.

* Минюст включил «Левада-центр» в список НКО, выполняющих функции иностранного агента.