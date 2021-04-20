Reddit запустит чаты для общения голосом

Reddit анонсировал новую функцию Reddit Talk, которая позволит общаться голосом в рамках сообщества. Пока «комнаты» недоступны, но желающие их протестировать уже могут записаться в лист ожидания.
Во время тестового периода функция будет доступна только модераторам сабреддитов — они смогут создавать чаты, приглашать других ведущих, отключать звук и блокировать пользователей. Остальные смогут присоединиться в качестве слушателей — для подключения к разговору им нужно будет «поднять руку».
В отличие от Clubhouse пользователи Reddit Talk смогут использовать не настоящие имена и фото, а псевдонимы и аватары.
На волне успеха аудиосоцсети Clubhouse другие платформы начали разрабатывать собственные функции для общения голосом. Среди них — Facebook, Instagram, Spotify и Twitter.
Однако популярность Clubhouse все же начала снижаться. В марте приложение скачали 2,7 млн раз — на 73% меньше, чем в феврале, когда насчитывалось 9,5 млн скачиваний. Эксперты предполагают, что соцсеть продолжит терять свою популярность, но ситуация прояснится по итогам апреля.