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Reddit запустит чаты для общения голосом

Валерия Корниенко
Сегодня в 16:46

Reddit анонсировал новую функцию Reddit Talk, которая позволит общаться голосом в рамках сообщества. Пока «комнаты» недоступны, но желающие их протестировать уже могут записаться в лист ожидания.

Во время тестового периода функция будет доступна только модераторам сабреддитов — они смогут создавать чаты, приглашать других ведущих, отключать звук и блокировать пользователей. Остальные смогут присоединиться в качестве слушателей — для подключения к разговору им нужно будет «поднять руку».

© Reddit

В отличие от Clubhouse пользователи Reddit Talk смогут использовать не настоящие имена и фото, а псевдонимы и аватары.

На волне успеха аудиосоцсети Clubhouse другие платформы начали разрабатывать собственные функции для общения голосом. Среди них — Facebook, Instagram, Spotify и Twitter.

Однако популярность Clubhouse все же начала снижаться. В марте приложение скачали 2,7 млн раз — на 73% меньше, чем в феврале, когда насчитывалось 9,5 млн скачиваний. Эксперты предполагают, что соцсеть продолжит терять свою популярность, но ситуация прояснится по итогам апреля.

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