Reddit запустит чаты для общения голосом

Reddit анонсировал новую функцию Reddit Talk, которая позволит общаться голосом в рамках сообщества. Пока «комнаты» недоступны, но желающие их протестировать уже могут записаться в лист ожидания.

Во время тестового периода функция будет доступна только модераторам сабреддитов — они смогут создавать чаты, приглашать других ведущих, отключать звук и блокировать пользователей. Остальные смогут присоединиться в качестве слушателей — для подключения к разговору им нужно будет «поднять руку».