Путин подписал закон о преимуществе детей силовиков при поступлении в ведомственные вузы

Владимир Путин подписал закон о приоритете зачисления в вузы детей служащих МВД и Росгвардии. Документ появился на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон наделяет приоритетом при поступлении в вузы, находящиеся в ведении МВД и Росгвардии, детей сотрудников органов внутренних дел и контрактников в войсках национальной гвардии, стаж службы которых 20 или более лет. Подчеркивается, что такой абитуриент сможет воспользоваться правом только при условии успешной сдачи вступительных испытаний, поэтому изменения не повлияют на возможность других лиц поступать в эти вузы.

Нововведение также распространяется на детей бывших сотрудников, уволенных по достижении ими предельного возраста пребывания на службе, по выслуге лет, дающей право на получение пенсии, по состоянию здоровья, в связи с болезнью либо в связи с сокращением должности в указанных органах и имеющих стаж 20 лет и более.

С такой инициативой в начале февраля выступили депутаты Госдумы Александр Хинштейн, Василий Пискарев и Вячеслав Никонов. Необходимость принятия закона они объяснили тем, что подобное приоритетное право уже есть у детей военных.