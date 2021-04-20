Ложь и предательство: пользователи рассказали, когда их друзья вели себя совсем не по-дружески

Никто не появился и к 20.30. Они были абсолютно укурены, и у них была сумка с игрушками из Dollar Tree (американские магазины, которые продают товары по фиксированной цене в 1 доллар, вроде российских Fix Price. — Прим. ред.). Мне пришлось вымыть посуду и убрать всю еду. Они гуляли без меня весь день, а обо мне подумали лишь позже», — u/TheBrontosaurus.