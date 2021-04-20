Ложь и предательство: пользователи рассказали, когда их друзья вели себя совсем не по-дружески

Друзья — люди, на которых мы можем положиться, которые поддержат и помогут в беде. Но не всегда: бывают моменты, когда они не оправдывают наших ожиданий, и тогда, возможно, следует пересмотреть отношение к ним. Именно о таких ситуациях, когда друзья повели себя совсем не по-дружески, попросил рассказать пользователь Reddit u/mediastoosocial. Публикуем самые интересные ответы.
- «В свой шестнадцатый день рождения я пригласил друзей на вечеринку с ужином. Я потратил весь день на приготовление еды с отцом и сделал красивые шоколадные чашки с шоколадным муссом внутри, я выложился изо всех сил и очень гордился угощением. Я сказал всем, что ужин начнется в 18.30.
Никто не появился и к 20.30. Они были абсолютно укурены, и у них была сумка с игрушками из Dollar Tree (американские магазины, которые продают товары по фиксированной цене в 1 доллар, вроде российских Fix Price. — Прим. ред.). Мне пришлось вымыть посуду и убрать всю еду. Они гуляли без меня весь день, а обо мне подумали лишь позже», — u/TheBrontosaurus.
«Она пригласила меня потусоваться, а через 35 минут такая: «Я вернусь», — села в машину со своим бойфрендом и оставила меня у нее дома с ее маленькими братьями и сестрами. Она, блин, просто заманила меня, чтобы я присмотрел за детьми» — u/nsngrl16.
- «Одна моя подруга пригласила меня на обед и разрешила поплакаться ей насчет моего расставания с бывшим. Она сказала, что ей нужно ненадолго сходить к маме, и она вернется вечером с угощениями и фильмом из проката. В итоге она склеила моего бывшего», — u/tinymom7674.
- «Она начала спать с моим мужем, когда я была беременна. Я развелась с ним и с тех пор с ней не разговариваю. Этот опыт послужил невероятному личностному росту, и теперь я живу более полной и настоящей жизнью без них», — u/NoCuntryforToldMen.
«Подруга узнала, что у меня рак. Она повела меня поесть. Затем она затащила меня на презентацию по сетевому маркетингу», — u/darthbiscuit80.
- «В 8-м классе, после того как я перешел в другую школу, друг позвонил мне и сказал, что мальчик, с которым я хотел дружить, покончил с собой. Три месяца спустя я посетил их выпускной и узнал, что он солгал мне, и тот парень все еще жив», — u/AJackof_Herrons.
- «Был один друг, который купил кучу билетов на вечернюю премьеру фильма для меня и всей нашей группы друзей (нас всего 15). В день сеанса он пишет мне и говорит, что забыл купить мне билет. Я спрашиваю: «Что ты имеешь в виду под забыл купить «мой» билет? Почему из 15 купленных билетов именно мой, по твоему мнению, не куплен. Оказывается, он купил билет для меня, но за неделю до этого встретил девушку и решил отдать ей мой билет. Так что вся наша группа друзей пошла в кино, кроме меня», — u/alwaysmyfault.
«Более 20 лет прочной дружбы оказались в прошлом, потому что его жена и моя не ладят», — u/Archon_Brutal.
- «Это был мой 17-й день рождения. Я пригласила двух своих «лучших подруг» переночевать у меня. Я ждала два часа и наконец получила сообщение, что они попали в беду (они близняшки). Примерно через час их отметили на фотографиях. Они были в доме другой девочки. Я столкнулась с ними на следующий день, и они продолжали лгать, сказав, что мама не отвезла бы их, потому что злилась на них, и они решили пойти в гости к другой девчонке. Моя мама спросила об этом их маму, поскольку знала, как больно это было. Она даже не подозревала, что у меня день рождения, и у ее дочерей не было никаких проблем. Я перестала общаться с ними», -u/daisydoom456.
- «Зашел к ним домой, чтобы потусоваться, и обнаружил около 10 моих бесследно пропавших игр для Xbox», — u/Solomon_Grungy