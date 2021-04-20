SZA призналась, что боялась носить хиджаб после теракта 9/11

Американская певица SZA заявила, что боялась носить хиджаб, выходя из дома, после теракта, произошедшего 11 сентября 2001 года. В этом она призналась в интервью Muslim Girl.

SZA выросла в Нью-Джерси и после атаки в Нью-Йорке и Вашингтоне подвергалась буллингу среди однокашников из‑за того, что выросла в мусульманской семье.

«Я перестала покрываться после 9/11, потому что была очень напугана. Это было во время начальной и средней школы. Я сожалею об этом, так как меня сильно беспокоило, что обо мне подумают окружающие. Еще я переживала, что не смогу снова одеваться как мусульманка», — сказала артистка.

По ее словам, она вернулась к ношению хиджаба, когда была в старшей школе. Окружающих начало это смущать, и ее стали обвинять в том, что она ненастоящая мусульманка. Теперь исполнительница хочет просвещать людей об исламе, чтобы другие приверженцы этого вероисповедания не сталкивались с тем же, что пришлось пережить ей.

Ранее SZA вместе с Doja Cat выпустила клип на песню «Kiss Me More». В ролике астронавт попадает на розовую планету и сталкивается с двумя девушками в образе гламурных неземных существ.