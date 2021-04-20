«Иноекино» выпустит в российский прокат 4K-версию «Таксиста» Скорсезе. Фильму исполнилось 45 лет

С 24 июня в повторный прокат выйдет культовая картина Мартина Скорсезе «Таксист». Организатором показов стала компания «Иноекино» — так она отметит 45-летний юбилей фильма с Робертом Де Ниро в главной роли.

В кинотеатрах российских городов и в Минске покажут отреставрированную 4K-версию фильма, над которой в 2011 году работали под наблюдением режиссера Скорсезе. «Таксист» выйдет на английском языке и с русскими субтитрами. Точный список городов, где можно будет увидеть ленту, объявят позже.