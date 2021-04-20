25 апреля группа «Каста» проведет сольный концерт в московском клубе Adrenaline Stadium. Об этом «Афише Daily» сообщили представители мероприятия.

Во время выступления коллектив исполнит свои главные хиты, а также презентует новый альбом «Чернила осьминога».

Концерт в Москве начнется в 20.00. Попасть на него смогут зрители, которым уже исполнилось 16 лет. Приобрести билеты на мероприятие можно на сайте «Афиши».

После этого «Каста» отправится в Петербург, где 6 мая выступит на площадке A2 Green Concert. Билеты на этот концерт можно купить здесь.

Альбом «Чернила осьминога» вышел в декабре прошлого года. Пятая пластинка «Касты» стала первой в дискографии группы, где артисты отказались от каламбура в названии (например, «Быль в глаза» или «Четырехглавый орет»).

Ранее «Каста» выпустила клип на песню «Под солнцем затусим» со своей последней пластинки. Видео посвящено тем, «кто привык летать в Таиланд» на зимних каникулах.