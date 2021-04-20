Служба внешней разведки России создала приемную в даркнете

Служба внешней разведки (СВР) России создала виртуальную приемную в даркнете. Первым внимание на это обратил телеканал «Настоящее время».

На сайте ведомства появилась единственная фраза на английском языке: «Report Information» («Сообщить информацию»). Она появилась еще 30 декабря 2020-го, однако официального объявления об этом не было.

Оказалось, что это ссылка, которая ведет на инструкцию по отправке обращения в приемную СВР в теневом интернете. Пользователю предлагают прислать властям информацию об угрозах безопасности России.

«Если вы находитесь за пределами России и располагаете важной информацией об угрозах безопасности РФ, то можете направить ее нам безопасным и анонимным способом через виртуальную приемную службы в сети Tor», — сказано в сообщении.

Служба советует использовать браузер Tor или операционную систему Tails. Виртуальная приемная находится по адресу в доменной зоне onion, которая недоступна в обычных браузерах. Автор обращения должен будет ввести код из пяти случайных английских слов и прочитать ответ от СВР. Для дополнительной защиты предлагается зашифровать письмо с помощью PGP.

Телеканал отмечает, что Служба внешней разведки России стала первой среди подобных ведомств в Европе. Американское ЦРУ создало копию своего сайта в даркнете еще в мае 2019-го.