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Создатель мюзикла «Хедвиг и злосчастный дюйм» сыграет заглавную роль в сериале «Джо Экзотик»

Константин Зорниченко
Сегодня в 15:03

Актер и режиссер Джон Кэмерон Митчелл исполнит заглавную роль в сериале «Джо Экзотик» о бывшем владельце зоопарка с тиграми, ставшем скандально известным после выхода документального сериала «Король тигров». Об этом сообщает Variety.

Митчелл в 2001 году поставил бродвейский мюзикл «Хедвиг и злосчастный дюйм», в котором исполнил главную роль. Чуть позже он снял фильм по мотивам этого представления. Кроме того, он известен как участник сериалов «Винил», «Моцарт в джунглях», «Сумеречная зона» и «Девочки».

Артист сыграет в «Джо Экзотике» вместе со звездой шоу «Saturday Night Live» Кейт МакКиннон. Ей досталась роль активистки и врага Экзотика Кэрол Баскин.

Митчелл в беседе с изданием заявил, что между ним и прототипом его персонажа много общего: они одного возраста, оба открытые геи и выросли в южных штатах, где часто не терпят представителей ЛГБТ-сообщества.

«Я думаю, мне немного понятен этот парень и его отчаянные попытки завоевать негостеприимный мир», — сказал артист.

Джо Экзотик получил всемирную известность документального мини-сериала от Netflix «Король тигров: Убийство, хаос и безумие». Он реднек, гомосексуал и владелец зоопарка в Оклахоме. Мужчина сменил четырех супругов, баллотировался в президенты США и губернаторы штата. Экзотик долгие годы боролся с Баскин, которая хотела положить конец его бизнесу. Он мстил ей всеми возможными способами: присылал угрозы и даже решил организовать ее убийство, за что его привлекли к ответственности.

В декабре стало известно, что Кэрол Баскин планирует запустить свое шоу. Со своей командой она надеется «положить конец жестокому обращению с большими кошками».

Кстати, Джо Экзотик, помимо прочего, известен своим необычным вкусом в одежде ─ «Афиша Daily» писала, как одеться в стиле эксцентричного любителя диких кошек.

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