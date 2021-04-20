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Посмотрите трейлер сериала «Русские каникулы». В нем Наталья Водянова и ее дети исследуют Россию

Валерия Корниенко
Сегодня в 14:48

На ютьюб-канале стриминг-сервиса Premier появился трейлер документального сериала «Русские каникулы». В рамках шоу топ-модель Наталья Водянова путешествует по России и показывает страну своим детям, выросшим в Европе.

Продюсером и шоураннером проекта выступил журналист Михаил Зыгарь, сопродюсером — создательница «Орла и решки» Нателла Крапивина, а Водяновой принадлежит идея сериала. Снял сериал продакшен «Амурские волны».

Сериал посвящен возвращению Водяновой в Россию. Модель попытается увидеть страну глазами своих детей, выросших за пределами России и утративших связь с этой страной. Вместе с 13-летним Виктором, 14-летней Невой и 18-летним Лукасом Наталья Водянова отправится в путешествие по Кавказским горам, а затем поедет на Русский Север.

«Я родилась и выросла в России. Вместе с фондом помощи детям „Обнаженные сердца“, когда мы по всей стране открывали детские игровые парки, мне посчастливилось побывать во многих удивительных уголках нашей родины, познакомиться с добрыми и глубокими людьми, и я хочу, чтобы мои дети также узнали и полюбили мою страну», — заявила Водянова.

Первые четыре серии будут посвящены российскому югу — Сочи, Адыгее, Пятигорску и Северной Осетии. В северной части страны Водянова с детьми посетит Мурманск, Кольский полуостров и Карелию.

«Наш сериал — это осмысленное узнавание России. Лукас, Нева и Виктор что‑то знают о стране, но в то же время у них есть некоторое количество стереотипов, которые присущи людям, живущим за границей. Нам, жителям России, как мне кажется, очень интересно посмотреть, какими нас видят иностранные дети. Это не просто развлекательный тревел, но и взгляд на стереотипы со стороны», — отметил Михаил Зыгарь.

Премьера документального сериала «Русские каникулы» на Premier пройдет 25 апреля.

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