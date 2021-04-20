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«Надеюсь, он выйдет где‑то в 2022 году»: Финн Вольфхард о дате 4-го сезона «Очень странных дел»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:46

Финн Вольфхард, исполнитель роли Майка Уилера в сериале «Очень странные дела», раскрыл подробности о дате выхода четвертого сезона шоу. По его словам, премьера на Netflix должна состояться не раньше 2022 года.

Об этом актер заявил во время видеозвонка в платном сервисе Fanmio, где он пообщался с поклонниками «Очень странных дел». Точную дату релиза он не назвал, лишь уточнив, что «где‑то в следующем году».

Съемки четвертого сезона начались в Литве в феврале 2020 года, но Netflix приостановил производство в середине марта из‑за COVID-19. К работе над проектом команда вернулась в конце сентября. Продюсер сериала Шон Леви говорил, что задержка пошла на пользу создателям сериала братьям Дафферам, ведь они успели написать сценарий эпизодов до окончания съемок и довести его до «исключительно высокого уровня».

Тизер-трейлер грядущего сезона обещает возвращения Дэвида Харбора в образе шерифа Хоппера и появления убийцы Виктора Крила, которого сыграет актер Роберт Инглунд (Фредди Крюгер в серии хорроров «Кошмар на улице Вязов»). Другие детали сюжета не уточняются.

Netflix еще не объявлял примерную дату релиза новой части научно-фантастического шоу, хотя изначально появлялась информация, что премьера должна была состояться в начале 2021-го. Последний на сегодняшний день сезон вышел в 2019 году, второй показали в 2017 году, а первый — в 2016-м.

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