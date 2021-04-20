«РИА Новости»: преподавателя ВШЭ Алексея Ракова арестовали по делу о педофилии

Полиция заключила под стражу преподавателя Высшей школы экономики Алексея Ракова по уголовному делу о педофилии. Об этом сообщают РИА «Новости».

Источник в правохранительных органах в беседе с агентством сослался на вчерашнее сообщение столичного управления СК, в котором говорится, что в 2013 году мужчина 1982 года рождения переписывался с двумя малолетними детьми в интернете. Он присылал им свои интимные фотографии и по видеосвязи «совершил развратные действия сексуального характера». Дети побоялись рассказать об этом родителям, поэтому о случившемся стало известно лишь недавно.

Представители ВШЭ заявили, что не получали запросы от правоохранителей, потому что дело не связано с работой Ракова в вузе. При этом в «Вышке» отметили, что готовы к сотрудничеству со следствием. На сайте заведения указано, что мужчина начал работать в ВШЭ в 2011 году, а его общий научно-педагогический стаж — 17 лет.