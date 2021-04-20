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Пользователи раскопали старые твиты исполнителя роли Шан-Чи. И хотят его отменить

Семён Гудошников
Сегодня в 14:43

Не успел выйти первый трейлер «Шан-Чи и легенда десяти колец», как пользователи стали копаться в прошлых высказываниях Лю Сыму — исполнителя главной роли. Картина станет первым появлением азиатского мастера боевых искусств в киновселенной Marvel, а Лю Сыму — первым азиатом, который исполнит главную роль в фильмах франшизы.

Несмотря на происхождение Лю Сыму и его недавнюю колонку для Variety, в которой он выступил с антирасистских позиций, некоторые пользователи обвинили актера в расизме. Поводом послужили твиты почти десятилетней давности, некоторые из которых Лю Сыму уже удалил.

Первый вызвавший возмущение пост датирован 2012 годом и касается выступления Ники Минаж. «В течение 20 минут я думал, что нахожусь на концерте Ники Минаж, пока не осознал, что просто смотрю, как бездомный кричит на голубя», — написал тогда Лю Сыму.

Под этим твитом стали появляться подозрения, что Сыму расист, а под постом об успехе трейлера в США кто‑то обвинил актера, что он предвзят к чернокожим.

Лю Сыму удалил твит, назвав его невероятно глупым. «Похоже, будто тупой 23-летний парень пытается казаться умным», — описал свое старое заявление актер.

Большинство пользователей встали на защиту исполнителя роли Шан-Чи. Они заявили, что критика актера была направлена на музыку, а совсем не на цвет кожи певицы.

Еще один вызвавший споры твит был написан Лю Сыму в 2014 году.

Хоть некоторые пользователи и посчитали такой комментарий неуместным, а часть попросила удалить и этот твит, большинство либо не поняло, что именно непозволительного сказал Лю Сыму, либо удивились нападкам из‑за высказываний семилетней давности.

Третий спорный пост актера был адресован теперь уже нефункционирующему твиттер-аккаунту @ashnolaa. Лю Сыму в одно время комментировал посты этой девушки, связанные по большей части с модой и Торонто.

«Хей, посмотрите на меня, я @ashnolaa, и я 5 футов 9 дюймов. Ой, подождите, мои каблуки мешают, на самом деле я 5 футов 4 дюйма»
«Хей, посмотрите на меня, я @ashnolaa, и я 5 футов 9 дюймов. Ой, подождите, мои каблуки мешают, на самом деле я 5 футов 4 дюйма»

Этот твит был также удален актером.

С момента выхода трейлера до обвинений в адрес Лю Сыму прошло всего несколько часов, что позволило одному из юзеров сказать, что это самая быстрая отмена кого‑либо.

Но судя по реакции твиттера, актера вряд ли отменят, ведь большинство считает, что нападки на Лю Сыму попросту безосновательны.

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