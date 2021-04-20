Пользователи раскопали старые твиты исполнителя роли Шан-Чи. И хотят его отменить

Не успел выйти первый трейлер «Шан-Чи и легенда десяти колец», как пользователи стали копаться в прошлых высказываниях Лю Сыму — исполнителя главной роли. Картина станет первым появлением азиатского мастера боевых искусств в киновселенной Marvel, а Лю Сыму — первым азиатом, который исполнит главную роль в фильмах франшизы.

Несмотря на происхождение Лю Сыму и его недавнюю колонку для Variety, в которой он выступил с антирасистских позиций, некоторые пользователи обвинили актера в расизме. Поводом послужили твиты почти десятилетней давности, некоторые из которых Лю Сыму уже удалил.

Первый вызвавший возмущение пост датирован 2012 годом и касается выступления Ники Минаж. «В течение 20 минут я думал, что нахожусь на концерте Ники Минаж, пока не осознал, что просто смотрю, как бездомный кричит на голубя», — написал тогда Лю Сыму.