Активистка Дарья Серенко обвинила «АСТ» в плагиате. Издательство частично признало ошибку

Активистка и художница Дарья Серенко обвинила издательство «АСТ» в плагиате обложки ее книги «#Тихийпикет». Об этом девушка сообщила у себя в твиттере.

Мы не можем дать ссылку на конкретный пост, так как в нем есть нецензурная лексика, а это запрещено Роскомнадзором. Вы можете найти этот твит на странице @Tihiipiket.

Издательство выпустило книгу «#Тихийпикет» в 2020 году. По словам активистки, дизайн обложки этого издания был сделан по ее собственному эскизу и написанному ей же тестовому заданию, однако «АСТ» использовало его без согласования для феминистской серии «Женский голос».

В частности, Серенко указала на сходство обложки ее книги с изданием «Мужчины учат меня жить» американской писательницы Ребекки Солнит.