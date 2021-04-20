Активистка Дарья Серенко обвинила «АСТ» в плагиате. Издательство частично признало ошибку

Активистка и художница Дарья Серенко обвинила издательство «АСТ» в плагиате обложки ее книги «#Тихийпикет». Об этом девушка сообщила у себя в твиттере.
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Издательство выпустило книгу «#Тихийпикет» в 2020 году. По словам активистки, дизайн обложки этого издания был сделан по ее собственному эскизу и написанному ей же тестовому заданию, однако «АСТ» использовало его без согласования для феминистской серии «Женский голос».
В частности, Серенко указала на сходство обложки ее книги с изданием «Мужчины учат меня жить» американской писательницы Ребекки Солнит.
Активистка отметила, что, кроме этого, издательство до сих пор не выплатило ей гонорар за эту работу. «Я жду роялти от продажи книги год. Дело не в деньгах, а в принципе. Они не занимались книгой вообще, не отвечали на сообщения, упрекали меня, что я делаю проблемы публичными», — пишет она.
В пресс-службе издательства «АСТ» на запрос «Афиши Daily» ответили, что объединение книг в серию со схожим дизайном является «навигационной услугой для читателей и помогает выбрать книги интересующей тематики».
«Оформление данной серии (в виде плаката) было придумано Дарьей Серенко и издателем и выполнено по эскизу автора нашим дизайнером с учетом интересов читателей и при соблюдении законодательства», — сказали в издательстве.
При этом пресс-служба отметила, что книга «Мужчины учат меня жить» была подготовлена другим подразделением издательства. «При работе двух независимых групп в рамках одной серии редакцией был упущен факт изначального участия Дарьи Серенко в разработке идеи обложки. Мы обязательно проведем работу над ошибками и в будущем постараемся избежать подобных моментов», — объяснила пресс-служба.
По поводу гонорара в издательстве сообщили, что выплатили его авторке в марте 2021 года. При этом сама она утверждает, что никаких денег не получала.
«Афиша Daily» обратилась за комментарием к Дарье Серенко.