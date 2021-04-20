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Активистка Дарья Серенко обвинила «АСТ» в плагиате. Издательство частично признало ошибку

Валерия Корниенко
Сегодня в 14:07

Активистка и художница Дарья Серенко обвинила издательство «АСТ» в плагиате обложки ее книги «#Тихийпикет». Об этом девушка сообщила у себя в твиттере.

Мы не можем дать ссылку на конкретный пост, так как в нем есть нецензурная лексика, а это запрещено Роскомнадзором. Вы можете найти этот твит на странице @Tihiipiket.

Издательство выпустило книгу «#Тихийпикет» в 2020 году. По словам активистки, дизайн обложки этого издания был сделан по ее собственному эскизу и написанному ей же тестовому заданию, однако «АСТ» использовало его без согласования для феминистской серии «Женский голос».

В частности, Серенко указала на сходство обложки ее книги с изданием «Мужчины учат меня жить» американской писательницы Ребекки Солнит.

© «ЛитРес»
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© «АСТ»
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Активистка отметила, что, кроме этого, издательство до сих пор не выплатило ей гонорар за эту работу. «Я жду роялти от продажи книги год. Дело не в деньгах, а в принципе. Они не занимались книгой вообще, не отвечали на сообщения, упрекали меня, что я делаю проблемы публичными», — пишет она.

В пресс-службе издательства «АСТ» на запрос «Афиши Daily» ответили, что объединение книг в серию со схожим дизайном является «навигационной услугой для читателей и помогает выбрать книги интересующей тематики».

«Оформление данной серии (в виде плаката) было придумано Дарьей Серенко и издателем и выполнено по эскизу автора нашим дизайнером с учетом интересов читателей и при соблюдении законодательства», — сказали в издательстве.

При этом пресс-служба отметила, что книга «Мужчины учат меня жить» была подготовлена другим подразделением издательства. «При работе двух независимых групп в рамках одной серии редакцией был упущен факт изначального участия Дарьи Серенко в разработке идеи обложки. Мы обязательно проведем работу над ошибками и в будущем постараемся избежать подобных моментов», — объяснила пресс-служба.

Издательство «АСТ» выражает готовность обсуждать данный вопрос в прямой коммуникации с Дарьей Серенко. Нам крайне важно мнение автора о сотрудничестве с нами. Особенно это касается проектов, которые, по сути, не являются коммерческими для издательства, а являются частью нашей миссии по освещению самых острых и социально значимых вопросов.
Пресс-служба издательства «АСТ»

По поводу гонорара в издательстве сообщили, что выплатили его авторке в марте 2021 года. При этом сама она утверждает, что никаких денег не получала.

«Афиша Daily» обратилась за комментарием к Дарье Серенко.

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