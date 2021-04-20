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МИД: в ближайшее время Россия объявит об открытии чартерных рейсов в Египет

Виктория Шанина
Сегодня в 13:31

Россия возобновит авиасообщение с Египтом, но пока речь идет о чартерных рейсах. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

По словам Богданова, объявление об открытии чартеров появятся в «ближайшее время» и «на другом уровне». Он отметил, что глава министерства Сергей Лавров добился предварительной договоренности по этому вопросу во время поездки в Египет.

Ранее источник «Интерфакса» в авиационных кругах сообщил, что технических препятствий к возобновлению полетов на египетские курорты не осталось. Этим летом российских туристов уже готовы принимать аэропорты Шарм-Эль-Шейха и Хургады.

15 апреля Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией. Самолеты не будут летать в эти страны до 1 июня. Исключениями станут рейсы на маршруте Стамбул — Москва, они будут совершаться дважды в неделю.

Греция и Израиль, наоборот, намерены открыть границы уже в мае. В эти страны можно будет въехать при наличии отрицательного ПЦР-теста, справки на антитела или прививки. 25 апреля также возобновится авиасообщение между Таллином и Москвой.

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