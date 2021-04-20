Леван Горозия вернул себе псевдоним L’One

Горозия опубликовал фото, где он подписывает какие‑то документы с владельцами лейбла Black Star Павлом Курьяновым и Вальтером Леруссе. Музыкант отметил, что старый конфликт улажен, но не сказал, вернул ли он себе права на старые песни.

Российский артист Леван Горозия объявил в инстаграме о возвращении L’One. «Но Леван Горозия никуда не уходит. Ведь мы всегда в самом начале. Поехали!», — отметил исполнитель. Новые треки музыкант будет выпускать под этим псевдонимом.

«Настало время написать эпилог к нашей истории и перевернуть эту страницу. На протяжении 7 лет мы вместе делали одно большое дело и вместе шли к успеху. 7 лет творчества, которое объединяло нас и делало нас сильнее. Спасибо всей команде BLACK STAR за это крутое время, за поддержку и за музыку, которая навсегда останется в этой истории», — написал L’One.

Леван Горозия был артистом Black Star с апреля 2012 года, но 16 марта 2019-го его контракт истек. Он опубликовал в инстаграме пост о том, что лейбл пытается оставить за собой права на имя и песни артиста. Ранее такие же проблемы возникли у Егора Крида и Кристины Си, однако они оба сумели договориться с Black Star и вернуть права на псевдонимы и музыку.

8 июля того же года L’One подал в суд на Black Star и его основателей Пашу и Тимати. Он потребовал оставить за собой права на музыку, ее исполнение, а также на псевдоним. 27 августа исполнитель подал второе заявление в суд.

Мещанский районный суд отклонил иск о защите авторских прав Левана Горозии. Адвокат Black Star Сергей Жорин заявил, что артист «получал доход с каждого концерта, с каждого произведения, выпущенного на лейбле», но при этом «он не вкладывал никаких средств».