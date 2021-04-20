Метеорологи: 2020 год стал одним из самых теплых в истории наблюдений

2020 год оказался одним из самых теплых за всю историю наблюдений. Об этом говорится в докладе Всемирной метеорологической организации (ВМО).

Год был теплым, несмотря на охлаждающее воздействие явления Ла-Нинья, которое характеризуется колебанием температуры поверхностного слоя воды. Глобальная средняя температура была примерно 14,9 градуса Цельсия, а это на 1,2 градуса выше конца XIX века. В целом все годы начиная с 2015 года были самыми жаркими в истории наблюдений, а период с 2011 по 2020 год — самым теплым десятилетием.

«Негативная тенденция в области климата будет сохраняться и в предстоящие десятилетия, независимо от успеха, которого мы добьемся в деле смягчения последствий изменения климата», — цитируются в докладе слова генерального секретаря ВМО Петтери Тааласа.

В 2019 и 2020 годах концентрации парниковых газов продолжали возрастать. Экономический спад вызвал временное сокращение выбросов, но это не оказало заметного влияния на снижение вредных веществ в атмосфере. Кроме того, продолжаются закисление и деоксигенация (снижение концентрации кислорода) океана, оказывая воздействие на экосистемы, морскую жизнь и рыболовство.

В феврале ученые Потсдамского института изучения климата выяснили, что Гольфстрим и другие течения в Северной Атлантике замедлились, что в дальнейшем может привести к похолоданию климата в Европе и Америке. Как отмечают специалисты, если глобальное потепление не остановится, то система Гольфстрима остановится еще на 34–45% к концу столетия.