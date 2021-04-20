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Ученые: бюст Флоры не принадлежит авторству Леонардо да Винчи

Константин Зорниченко
Сегодня в 11:00

Восковой бюст богини Флоры не принадлежит авторству Леонардо да Винчи. Об этом говорится в результатах исследования группы ученых из Франции и Германии, опубликованных в журнале Scientific Reports.

Немецкий историк искусства Вильгельм фон Боде в 1909 году купил восковой бюст для своего музея. В том, что его создал именно да Винчи, мужчину убедили кураторы Лондонской галереи, оценив произведение в 185 тыс. долларов. Сейчас специалисты выяснили, что скульптура на 300 лет моложе мастера.

Эксперты решили изучить Флору, так как она вызывала сомнения с момента ее приобретения. Ранее историки обратили внимание, что в период эпохи Возрождения воск не применялся при создании скульптур. Произведение приписали да Винчи по одной причине: выражение лица Флоры похоже на некоторые созданные художником портреты.

Ученые провели радиоуглеродное датирование и химический анализ материала и результаты тестов сравнили с показателями предметов искусства XIX века, а именно «Леда и лебедь» и «Женщина и крылатая женщина» Ричарда Кокла Лукаса.

Выяснилось, что все три произведения созданы из похожего материала, который начали использовать примерно с XIX века, а значит, итальянский мастер никак не может быть автором Флоры.

В январе в квартире жителя Неаполя нашли украденную копию «Спасителя мира» Леонардо да Винчи. 36-летний мужчина прятал полотно у себя в шкафу. Произведению около 500 лет, и доподлинно ее автор не известен. По предположениям экспертов, им мог быть Джакомо Алибранди, ученик да Винчи. Картина хранилась при церкви Сан-Доменико-Маджоре. Работники музея даже не знали, что она была похищена, так как зал, где она находилась, три месяца был закрыт из‑за пандемии.

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