Майкл Китон сыграет Бэтмена во «Флэше». Съемки фильма уже начались

Американский актер Майкл Китон вернется к роли Бэтмена в фильме «Флэш». Об этом сообщил The Wrap со ссылкой на кастинг-агентство артиста ICM.

Съемки картины начались в Великобритании на этой неделе. Китон, как утверждает издание, присоединится к производству. Актер сыграет культового супергероя спустя почти 30 лет. Партнером Китона по проекту станет Эзра Миллер — он исполняет роль Флэша.

Впервые о возможном участии Китона во «Флэше» заговорили летом 2020 года. Однако официальной информации от представителей актера об этом не было.

В марте 2021 года Майкл Китон заявил, что его участие в проекте под вопросом из‑за пандемии COVID-19. Актер признался, что опасается заболеть и от ситуации с коронавирусом будет зависеть вся его деятельность.

Китон впервые сыграл Бэтмена в блокбастере Тима Бертона в 1989 году. Последний фильм, в котором артист предстал в этой роли, вышел на экраны в 1992 году — это был «Бэтмен возвращается».

Ранее режиссер Энди Мускьетти анонсировал участие в новом фильме про Флеша другого исполнителя Бэтмена — Бэна Аффлека. Он сыграет ключевую роль в сюжете. Каким образом а картине появятся две версии супергероя, неизвестно.