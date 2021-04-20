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Facebook рассказала о готовящихся новых аудиосервисах: подкастах, аудиопостах и голосовых чатах

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:11

В социальной сети Facebook появятся сразу несколько аудиосервисов. Об этом сообщил TJ со ссылкой на представителей компании.

На платформе внедрят инструмент Soundbites для создания коротких аудиоклипов, которые можно будет размещать среди своих публикаций. Тестирование функции начнется уже в ближайший месяц.

Также в 2021 году для пользователей Facebook откроется возможность искать и слушать подкасты — они будут доступны в том числе в фоновом режиме в приложении соцсети. Кроме того, в Facebook ближе к лету появятся аудиокомнаты. Сначала их протестируют в группах, а потом — в мессенджере.

Facebook намерена позаботиться о монетизации аудиоконтента. Авторы аудиокомнат смогут получать поддержку от слушателей через функцию Facebook Stars. Позднее в соцсети добавят плату за доступ в комнату через покупку или подписку.

Пользователи Facebook смогут создавать аудио прямо на платформе. В соцсети запустят звуковой редактор с опцией микширования дорожек, аудиоэффектами и возможностью добавить фоновую музыку.

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