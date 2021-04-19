Пианист Антон Батагов представит альбом с произведениями Шуберта в Московской консерватории

Пианист Антон Батагов презентует 24 мая в Большом зале Московской консерватории имени Чайковского свой новый альбом, в который вошли записи исполнения произведений Франца Шуберта. Об этом «Афише Daily» рассказали представители артиста.

Для музыканта эта пластинка стала первой, в которой звучат только сочинения австрийского классика. Альбом состоит из двух частей, вместе они длятся около 2 часов 20 минут. Основой для релиза стала соната Шуберта си-бемоль мажор.

Это произведение композитор написал за два месяца до смерти. На пластинке разные части сонаты перемежаются другими пьесами Шуберта. По словам Батагова, такое расположение композиций делает альбом похожим на роман.

«Мы проходим отрезок пути с нашим героем, потом переносимся куда‑то, где происходит что‑то другое, не менее важное, а потом возвращаемся и продолжаем с того места, где мы оставили героя в конце предыдущей главы», — рассказал Батагов.

Исполнитель отмечает, что альбом — это «попытка услышать Шуберта из нашего безумного XXI века», исследование одиночества и откровенности музыканта, большинство творений которого при его жизни не были признаны современниками.

«К этой музыке хочется возвращаться снова и снова. Она не устаревает и не надоедает. Меня всегда восхищало, что Шуберт как бы завис между так называемым классицизмом и так называемым романтизмом. Он слишком субъективен, чтобы быть классически-безупречным, и слишком сдержан, чтобы оказаться на территории романтических бурь и порывов. Он всегда остается где‑то в стороне и в полном одиночестве идёт по своему бесконечному зимнему пути», — отмечает Батагов.