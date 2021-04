В «Симпсонах» изобразили Моррисси располневшим расистом. Представители артиста раскритиковали шоу

В 20-й серии 32-го сезона «Симпсонов» появился персонаж, вдохновленный Стивеном Моррисси , основателем рок-группы The Smiths. По сюжету он — депрессивный британский певец из 1980-х по имени Куиллоби — становится воображаемым другом Лизы Симпсон. Как пишет NME, озвучил персонажа Бенедикт Камбербатч .

В посте говорится, что «Симпсоны» в последнее время деградируют, используя дешевые приемы и слухи. Хотя изначально шоу создавало отличное представление о современном культурном опыте.

«Когда шоу опускается так низко, что использует жесткую ненавистную тактику и показывает персонажа Моррисси с животом, выглядывающим из‑под его рубашки (когда он не выглядел так ни в один момент своей карьеры), это заставляет задуматься, кто здесь настоящая вредная расистская группа», — сказано в заявлении.

Представители музыканта заявили, что Моррисси показан в мультсериале расистом, хотя конкретных случаев, подтверждающих это, не приведено. Они считают, что серия служит лишь поводом, чтобы оскорбить артиста.

Ранее The Guardian обвинила Моррисси в расизме, из‑за того что он надел значок с логотипом ультраправой антиисламской партии For Britain Movement. В ответ музыкант начал продавать футболки с надписью Fuck The Guardian.