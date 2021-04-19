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Второй сезон сериала «Любовь. Смерть. Роботы» выйдет 14 мая. Третий — в 2022 году

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:14

Netflix опубликовал трейлер второго сезона анимационного сериала «Любовь. Смерть. Роботы» и рассказал, когда выйдет продолжение популярного шоу. Ролик с анонсом появился на ютьюб-канале сервиса.

В двухминутном видео представили фрагменты из новых короткометражных новелл, которые войдут в антологию. Их героями, как обещает Netflix, станут обнаженные гиганты, рождественские демоны и одичавшие роботы.

Среди создателей проекта — Тим Миллер («Суслик обломался», «Дэдпул»), Дэвид Финчер («Бойцовский клуб», «Исчезнувшая»), Дженнифер Миллер и Джошуа Донен («Карточный домик», «Быстрый и мертвый»).

«Любовь, смерть и роботы» — антология из научно-фантастических, комедийных и хоррор-историй, не связанных общей сюжетной линией. После выхода первого тома (так сериал просят называть продюсеры) в марте 2019 года Netflix продлил сериал на второй.

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