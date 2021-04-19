Netflix опубликовал трейлер второго сезона анимационного сериала «Любовь. Смерть. Роботы» и рассказал, когда выйдет продолжение популярного шоу. Ролик с анонсом появился на ютьюб-канале сервиса.

В двухминутном видео представили фрагменты из новых короткометражных новелл, которые войдут в антологию. Их героями, как обещает Netflix, станут обнаженные гиганты, рождественские демоны и одичавшие роботы.