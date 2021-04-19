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Во Флориде «Макдоналдс» предлагает 50 долларов просто за собеседование. Люди не хотят там работать

Константин Зорниченко
Сегодня в 20:35

Во флоридском городе Тампа «Макдоналдс» начал предлагать 50 долларов всем, кто согласится прийти на собеседование. Insider пишет, что в сети ресторанов открыты десятки вакансий, на которые никто не откликается.

Владелец местной франшизы Блейк Каспер рассказал, что менеджерам пришлось пойти на такие меры после того, как он распорядился сделать все возможное, чтобы найти новых сотрудников. По его словам, когда ограничения сняли, и в США открылись бизнесы, готовые к найму, а пособия по безработице увеличили, число соискателей резко сократилось. В целом с конца 1990-х находить работников было не сложно.

Бизнесмен отметил, что, к его удивлению, предложение давать соискателям 50 долларов просто за посещение собеседования оказалось неубедительным. Ему удалось достичь большего успеха выплатами при найме, возможностью подавать заявки через текстовые сообщения и бонусами за привлечение новых сотрудников через рекомендации. На одной только прошлой неделе 60 принадлежащих ему ресторанов наняли 115 новых подчиненных.

В целом бизнес у «Макдоналдса» сейчас на подъеме. Каспер считает, что это связано с успешным введением куриного сэндвича, и тем, что люди охотно расходуют суммы из выплат пострадавшим от пандемии.

У нас много людей, у которых много денег, и они активно тратятся. И при этом мы все равно нуждаемся в помощи.

Дефицит рабочей силы вынуждает Каспера и владельцев других франшиз повышать зарплаты. Сейчас он платит сотрудникам 12 долларов в час, что 3 больше, чем минимального размера оплаты труда во Флориде. Теперь он думает назначить ставку 13 долларов в час.

Самая большая проблема заключается в том, что федеральное правительство и правительство штата собираются продолжить поддерживать безработных, а это не дает людям стимула искать себе трудоустройство. И как граждан за это винить? Они могут больше получать, не работая, и, видимо, нам нужно еще назначать более высокие зарплаты.

По данным издания, в текущий момент у 42% владельцев малого бизнеса в США есть вакансии, которые они никак не могут закрыть. Эксперты отмечают, что такая проблема возникла еще до пандемии — это произошло из‑за роста пособия по безработице. Аналитик компании Credit Suisse Лорен Сильберман отмечает, что большинство людей по-прежнему хотят найти работу, если у них есть возможность. У соискателей появилось больше возможностей, чем в прошлые годы. Например, многие идут в розничную торговлю, где можно получать стартовый оклад 15 долларов в час. Кроме того, есть места на полставки, где предлагают гибкие условия.

Представители «Макдоналдс» заявили, что компания ближе к лету, как правило, усиливает программы по набору персонала. Недавно корпорация провела онлайн-трансляцию, во время которой рассказала о новых методах поиска сотрудников.

В прошлом году «Макдоналдс» изменила рецепт своих бургеров и процесс их приготовления. Теперь котлеты жарят на гриле небольшими партиями и лук добавляют сразу во время обжарки. Сыр чеддер кладут в бургер при определенной температуре, «чтобы ломтик идеально расплавился» на котлете.

А еще на прошлой неделе пользователь Reddit опубликовал фотографию пиццы из «Макдоналдса». Снимок сделала его жена в последнем ресторане сети, где можно было купить это блюдо, пока он не свернул продажи в 2017 году. Оказывается, в 1980-е годы франшиза в ответ на появление сети пиццерий Pizza Hut предложила посетителям в США попробовать новое блюдо McPizza.

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