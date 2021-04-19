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Фонд «Галчонок» запустил проект «Особенное искусство». Он поможет детям с ДЦП найти работу в кино

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:58

Благотворительный фонд «Галчонок» и кастинг-сервис «Кинолифт» запустили проект «Особенное искусство». Он призван помочь людям с органическими поражениями центральной нервной системы найти работу в театре и кино. Об этом «Афише Daily» сообщили представители организаций.

Принять участие в проекте могут дети и молодые люди с разными особенностями работы ЦНС, в том числе с церебральным параличом (ЦП). Им предлагается провести профессиональную фотосъемку и создать портфолио — оно будет размещено на платформе «Кинолифт».

Кроме того, подопечные «Галчонка» узнают больше о специфике работы в театре и киноиндустрии, а также получат консультацию от кураторов проекта. Создатели «Особенного искусства» надеются, что инициатива поможет созданию инклюзивного общества в России.

«Наша задача как фонда не только помогать подопечным жить обычной жизнью и получать от нее максимум удовольствий, но и менять отношение к ним общества. Поэтому проект с сервисом „Кинолифт“ для нас действительно особенный. Через него мы сможем учить ребенка с ЦП взаимодействовать с внешним миром и не бояться, а широкую аудиторию — принимать разнообразие», — сказала учредитель «Галчонка» Юлия Пересильд.

Ранее фонд «Галчонок» открыл федеральную горячую линию для людей с ДЦП и их семей. По ней можно получить информационную, психологическую и юридическую поддержку.

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