В Калининграде построят киногород. Он будет называться «Каливуд»

В Калиниграде планируют построить киногород под названием «Каливуд». Об этом стало известно из материалов на сайте госзакупок.

Разрабатывать киногород будет архитектурная компания «Артур Сарниц — Кенигсберг» по заказу Кафедрального собора. За 400 тыс. рублей проектировщики создадут генеральный план «Каливуда» и визуализации к нему.

Предполагается, что в состав «Каливуда» войдут два киносъемочных ангара площадью 1500 и 100 квадратных метров, а также мотель. В киногороде появятся брусчатые улицы, а дома будут стилизованы в европейском стиле.

«Каливуд» расположится на Нарской улице и будет основан на производственной базе в доме № 56. В пресс-службе Кафедрального собора отметили, что на Нарвской не собираются ничего строить.

«Мы реконструируем помещения на Нарвской, где находится офис собора, потому что многие из них непригодны для эксплуатации. Кинопроизводство — одна из функций реконструированного пространства», — рассказали в Кафедральном соборе.