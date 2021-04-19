Канадская певица установила рекорд среди женщин, взяв самую низкую ноту. Получилось похоже на гроул

Вокалиста из Канады Джой Чапман попала в Книгу рекордов Гиннесса, взяв самую низкую ноту среди женщин. Ее уже прозвали Joylow («Низкая Джой») и New Bass Queen («Новая королева баса»).

Артистка из города Суррей в Британской Колумбии, будучи ребенком, пела в церковных и школьных хорах. Позже она начала выступать с группами и исполнять кантри. Кроме того, она пела в трибьют-коллективах, в которых с точностью воспроизводила вокальные партии Шер, Шанайи Твейн, Пэтси Клайн и других.

Однажды племянница Чапман выяснила, что обладательница мирового рекорда по самому низкому вокалу среди женщин достигла ноты D2 — второго самого низкого тона на фортепьяно. Родственница убедила певицу попробовать побить эту отметку, и артистка взяла в присутствии экспертов ноту C1, которая на октаву ниже D2.

Во время записи она начала с C3, и спустя 13 нот компьютер зафиксировал новый рекорд, который тут же подтвердили специалисты. C1 в ее исполнении прозвучала почти как гроул метал-исполнителей, мурлыканье кошки или как рычание крупного хищного зверя.