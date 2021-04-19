Канадская певица установила рекорд среди женщин, взяв самую низкую ноту. Получилось похоже на гроул

Вокалиста из Канады Джой Чапман попала в Книгу рекордов Гиннесса, взяв самую низкую ноту среди женщин. Ее уже прозвали Joylow («Низкая Джой») и New Bass Queen («Новая королева баса»).
Артистка из города Суррей в Британской Колумбии, будучи ребенком, пела в церковных и школьных хорах. Позже она начала выступать с группами и исполнять кантри. Кроме того, она пела в трибьют-коллективах, в которых с точностью воспроизводила вокальные партии Шер, Шанайи Твейн, Пэтси Клайн и других.
Однажды племянница Чапман выяснила, что обладательница мирового рекорда по самому низкому вокалу среди женщин достигла ноты D2 — второго самого низкого тона на фортепьяно. Родственница убедила певицу попробовать побить эту отметку, и артистка взяла в присутствии экспертов ноту C1, которая на октаву ниже D2.
Во время записи она начала с C3, и спустя 13 нот компьютер зафиксировал новый рекорд, который тут же подтвердили специалисты. C1 в ее исполнении прозвучала почти как гроул метал-исполнителей, мурлыканье кошки или как рычание крупного хищного зверя.
Чапман рассказала, что ее путь к установлению мирового рекорда был непрост. В прошлом году ей пришлось отложить эту затею, потому что у нее умерла мать, а студии были закрыты из‑за пандемии. Помимо этого, когда она решилась на первую попытку, возникли технические трудности: видеооператор выставил на микрофоне ограничение нижних частот, и прибор не смог уловить самые низкие тона Чапман.
Вокалистка рассказала, что благодаря своей способности, выступая в ансамблях, она может брать на себя мужские партии. При этом она умеет петь и очень высоко. На сайте исполнительницы можно послушать песни ее собственного сочинения. Примечательно, что в них она поет нежным женским голосом.
А пока любой желающий может принять участие в ее челлендже, продемонстрировав свои навыки пения на низких тонах.
В Книгу рекордов Гиннесса попадают и музыканты из России. В 2019 году барабанщики на Невском проспекте исполнили самое массовое крещендо в мире — они синхронно сыграли партию с постепенно нарастающей силой звука. На выступлении присутствовал эксперт из Лондона Правин Патель. Он смотрел, как играют музыканты, не сбивается ли ритм, стоят ли они в единой линии, и, по его словам, артистам удалось сделать все как нужно. Всего в установлении рекорда участвовали 356 барабанщиков.