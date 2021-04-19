My Chemical Romance вновь перенесли выступления на год. Даты концертов в России пока неизвестны

My Chemical Romance вновь перенесли свои гастроли на год — теперь первые выступления ожидаются только в 2022 году. Музыканты заявили, что хотят быть максимально уверены в безопасности зрителей.

Новые даты выступлений в Москве на Park Live, в Киеве на UPark Festival и сольного концерта в Петербурге пока неизвестны. Билеты, приобретенные на них, остаются действительны.

My Chemical Romance должны были выступить в Москве на Park Live 11 июля 2020 года, но фестиваль перенесли на 2021-й. Ожидалось, что группа отыграет концерт на нем в ту же дату.

В Петербурге My Chemical Romance планировали выступить с сольным концертом 13 марта 2020 года в Ледовом дворце, но мероприятие также перенесли — сперва на 12 июля 2021 года, а теперь — неизвестно.