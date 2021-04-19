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В «Художественном» пройдет премьера драмы «На дальних рубежах». В ней сыграла Виктория Толстоганова

Юлия Онодэра
Сегодня в 17:52

В кинотеатре «Художественный» 20 апреля пройдет премьера дебютного фильма Максима Дашкина «На дальних рубежах», в котором главную роль сыграла Виктория Толстоганова. Об этом «Афише Daily» сообщили создатели картины.

В широкий прокат драма выйдет 29 апреля. Она расскажет о жизни жены военного, которой приходится из‑за службы мужа жить в Киргизии. Мария хочет вернуться в Россию, но вынуждена оставаться на базе.

Там она встречает сослуживца супруга — тот тренирует ее сына в секции дзюдо. У героев завязывается стремительный и запретный роман, который трагически и необратимо меняет жизнь женщины и ее семьи.

«Этот фильм для меня о той цене, которую человек платит за неверность. Такой урок чаще всего человек получает через боль. Человеку вообще свойственно учиться через боль и ошибки. Адекватна ли цена проступку — спрашиваем мы потом себя», — рассказал режиссер ленты.

Съемки «На дальних рубежах» прошли в городе Балыкчи в конце 2019 года на территории реальной военной части. Впервые картина была показана на 42-м Московском международном кинофестивале (ММКФ) в 2020 году.

Вдохновением для киноработы стала военная база в Канте. Максим Дашкин прожил там две недели, наблюдая, как военнослужащие работают, живут, отдыхают и взаимодействуют с местными жителями в этом тесном мире.

Помимо Толстогановой в фильме снялись еще три российских актера, в том числе Сергей Шнырев и Александр Кудин. Остальных участников ленты нашли среди киргизских актеров и местных жителей.

«Для меня этот фильм был очень интересен как драма замкнутого мира. И она стала еще острее после того, как все мы пережили карантин и опыт изоляции. Чем больше общество замыкается на себе, тем больше внутри него зреет драм и коллизий», — отметил Шнырев.

Сценарий киноработы написал Борис Фрумин. Оператором выступил Андрей Найденов. Музыку к «На дальних рубежах» сочинил Дмитрий Носков.

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