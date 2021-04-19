«Ваш разговор будет записан»: в сети рассказали, слышат ли вас операторы на удержании звонка

Вы звоните в кол-центр, и в один момент оператор говорит вам: «Подождите минутку». Означает ли это, что теперь вы можете говорить все что угодно, не боясь, что вас услышат? Скорее всего, нет — это подтверждают специалисты и просто опытные люди. В тикток-аккаунте @yourdailydoseoflifehacks («Ваша дневная доза лайфхаков») появилась публикация, в которой объясняют, как определить, слышат ли вас операторы на удержании звонка. По словам авторов поста, сотрудник не знает, говорите вы или нет в этот момент, если вы слышите музыку.

Когда кол-центр переводит вас в режим ожидания и вы не слышите музыку, это означает, что у них просто отключен микрофон, но они могут слышать все, что вы говорите. Как хорошее, так и плохое.

Пользователи, имеющие опыт работы в российских кол-центрах, отмечают, что существуют режимы «Hold» и «Mute». В первом играет музыка, и тогда сотрудник не слышит клиента. Во время «Mute» до работника доносятся звуки с другого конца провода, а клиент при этом не слышит оператора. Работавшие в кол-центрах рассказывали, что, несмотря на отличия между режимами удержания звонка, все равно идет запись беседы. Это значит, что с речью клиента можно все равно ознакомиться позже.

На АТС, где я работала, оператор не слышал собеседника на удержании звонка, но на записи разговора на моменте «холда» были слышны все чавканья, сморкания и чихания клиентов — на фоне приятной классической музыки.

Для некоторых подписчиков @yourdailydoseoflifehacks такая информация оказалась неожиданной, и кому‑то даже захотелось принести извинения всем операторам, которым пришлось выслушивать все те вещи, которые им наговорили. Кто‑то, наоборот, оказался рад, что их мнение в любом случае доходит руководства компаний. Нашлись и те, кому все эти тонкости давно известны, и они либо молчат, либо выключают микрофон, когда находятся на удержании. Сотрудники кол-центров успокоили пользователей, рассказав, что обычно они снимали наушники или отключали у себя звук, чтобы не слышать клиента, отвлекающего их от работы. Кроме того, записанные разговоры прослушивают только в случае конфликтов. В прошлом году ученые из Кембриджского университета доказали, что умные колонки способны подслушивать набор текста на смартфоне. Эксперты исходили из итогов прошлой научной работы, которая показала, что набор слов можно распознавать по звукам клавиш за счет того, что в разных местах нажатия дают разные звуки.