Дуэт 404.zero продал NFT-картину за 6,6 млн рублей. Это рекорд для российского криптоарта

«Mars Miners» представляет собой цифровой холст, который бесконечно меняется с помощью авторских алгоритмов. Картина создавалась на самом аукционе, и каждая новая ставка изменяла ее в реальном времени.

Диджитал-арт-дуэт 404.zero продал медиакартину «Mars Miners» за 6,6 млн рублей в виде NFT. Теперь это самое дорогое российское NFT-произведение, рассказали « Афише Daily » представители художников.

Работа выпущена в единственном экземпляре и имеет сертификат подлинности, защищенный токеном NFT. Алгоритмы, использованные в произведении, дуэт разрабатывал несколько лет. Сгенерированные с их помощью изображения никогда не повторяются, и авторы не смогут повторить картину.

«Алгоритм, который мы разработали для генерации видео, использует тот же процесс, что и при майнинге криптовалют. В результате получается уникальное видео, которое даже мы не в состоянии воспроизвести снова», — рассказали 404.zero.

Работу представила на аукционе компания Collab, которую основали медиахудожник Евгений Брехин и создатель стартапа Mubert Алексей Кочетков. Все вырученные средства были переведены Центру лечебной педагогики «Особое детство» и благотворительному фонду «Образ жизни».