перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
НАСА первым в мире запустило вертолет на Марсе. Он летал около 30 секунд 17:21
«Ваш разговор будет записан»: в сети рассказали, слышат ли вас операторы на удержании звонка 16:52
Vladimir Varfolomeev/Flickr «Бессмертный полк» пройдет 9 мая в онлайн-формате
«Бессмертный полк» пройдет 9 мая в онлайн-формате 16:50
Крупные футбольные клубы Европы создадут Суперлигу. Среди них есть «Реал Мадрид» и «Ювентус» Обновлено в 16:47
Pussy Riot купила NFT-видео с рэпером Хаски в образе гусара. Сделка обошлась почти в 3000 долларов 16:28
Дуэт 404.zero продал NFT-картину за 6,6 млн рублей. Это рекорд для российского криптоарта 16:21
Стартовали съемки российской адаптации сериала «Ваша честь». В главной роли — Олег Меньшиков 15:52
navalny/Instagram Генпрокуратура и МВД отреагировали на запланированные акции в поддержку Навального
Генпрокуратура и МВД отреагировали на запланированные акции в поддержку Навального 15:27
Мы не знали о них, но они нам нужны. BuzzFeed составил список маленьких, но полезных гаджетов 15:20
25 апреля Таллин возобновляет авиасообщение с Москвой 15:09
В Техасе Tesla врезалась в дерево и загорелась. Два человека погибли. За рулем никого не было 14:41
Леонид Волков: базу электронных почт сторонников Навального слил сотрудник ФБК*, работающий на ФСБ 14:40
snoopdogg/Instagram Снуп Догг и Скотт Эдкинс снимутся в комедийном триллере про вампиров от Netflix
Снуп Догг и Скотт Эдкинс снимутся в комедийном триллере про вампиров от Netflix 14:37
Вышел трейлер мюзикла «Аннетт» с Адамом Драйвером и Марион Котийяр. Фильм откроет Каннский фестиваль 13:19
Дерипаска заявил, что Росстат манипулирует статистикой бедности в России 13:18
Навального переведут из колонии в больницу для осужденных. Ему прописана витаминная терапия 12:24
Роспотребнадзор: в России формируются два новых штамма коронавируса 11:54
В России появился первый экспресс-тест для вакцинировавшихся от COVID-19. Его можно сделать дома 11:46
visuals/Unsplash В России за сутки выявили 8589 случаев коронавируса
В России за сутки выявили 8589 случаев коронавируса 11:22
Власти Великобритании введут новый закон для борьбы со шпионами из России и Китая 10:42
Отключить рекламу

Дуэт 404.zero продал NFT-картину за 6,6 млн рублей. Это рекорд для российского криптоарта

Семён Гудошников
Сегодня в 16:21

Диджитал-арт-дуэт 404.zero продал медиакартину «Mars Miners» за 6,6 млн рублей в виде NFT. Теперь это самое дорогое российское NFT-произведение, рассказали «Афише Daily» представители художников.

«Mars Miners» представляет собой цифровой холст, который бесконечно меняется с помощью авторских алгоритмов. Картина создавалась на самом аукционе, и каждая новая ставка изменяла ее в реальном времени.

Работа выпущена в единственном экземпляре и имеет сертификат подлинности, защищенный токеном NFT. Алгоритмы, использованные в произведении, дуэт разрабатывал несколько лет. Сгенерированные с их помощью изображения никогда не повторяются, и авторы не смогут повторить картину.

«Алгоритм, который мы разработали для генерации видео, использует тот же процесс, что и при майнинге криптовалют. В результате получается уникальное видео, которое даже мы не в состоянии воспроизвести снова», — рассказали 404.zero.

Работу представила на аукционе компания Collab, которую основали медиахудожник Евгений Брехин и создатель стартапа Mubert Алексей Кочетков. Все вырученные средства были переведены Центру лечебной педагогики «Особое детство» и благотворительному фонду «Образ жизни».

События недели на afisha.ru
исторический
Чернобыль
Чернобыльская катастрофа глазами Данилы Козловского
классика
Гендель. Телеман. Вивальди
Аутентичный оркестр с восходящей оперной звездой
трагикомедия
Отец
Очередной душераздирающий перформанс Энтони Хопкинса
рок
Green Day
Главные панк-рокеры с MTV снова в России
комедия
Вишневый сад. Комедия
Юрий Муравицкий переосмысляет Чехова в духе современной эстрады
боевик
Мортал Комбат
Джеймс Ван перезапускает культовую франшизу легендарного файтинга
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Афиша Daily
Люди
Алексей Кочетков
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить