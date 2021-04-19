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Стартовали съемки российской адаптации сериала «Ваша честь». В главной роли — Олег Меньшиков

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:52

Актер Олег Меньшиков сыграет главную роль в адаптации популярного израильского сериала «Судья». Российская версия многосерийной драмы получила название «Ваша честь», как и американский аналог с Брайаном Крэнстоном в главной роли. Об этом «Афише Daily» рассказали создатели проекта.

Сюжет «Вашей чести» расскажет об авторитетном и неподкупном судье Михаиле Романове в приморском городке. Его сын сбивает мотоциклиста и скрывается с места преступления. Погибший, как позже выясняется, был сыном влиятельной криминальной фигуры Даниила Разина, которого Романов посадил за решетку. Перед отцом встает сложный выбор — спасти сына от рук бандитов или предать свои принципы.

Продюсер сериала Андрей Анохин заявил, что сериал с Меньшиковым будет сильно отличаться от израильского оригинала и американской адаптации. «Мы существенно переработали сюжет — повысили градус напряжения, динамику и ставки в этой истории. Совершенно другим у нас будет не только главный герой, но и остальные персонажи», — сказал он.

Восьмисерийный проект снимет Константин Статский, известный сериалом «Мажор» и адаптацией скандинавского сериала «Мост». Вместе с Меньшиковым на экране появятся Владислав Миллер, Ольга Тумайкина и Дарья Урсуляк.

Производством сериала занимается компания Star Media Vision. Премьера состоится на онлайн-платформе more.tv и телеканале РЕН ТВ, дата не уточняется.

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